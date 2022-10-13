Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області українські підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. У Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими.

Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту.

Як стало відомо, ворожі підрозділи у Донецькій області почали отримувати розпорядження щодо тимчасового припинення наступальних дій.

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