Українські бійці уразили три ворожих С-300 у Токмаку на Запоріжжі та знищили до 150 росіян на Херсонщині
У районі Токмака Запорізької області ЗСУ уразили три зенітні ракетні комплекси С-300 Росії, а в районі Токарівки на Херсонщині знищили до 150 окупантів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області українські підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. У Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими.
Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту.
- Як стало відомо, ворожі підрозділи у Донецькій області почали отримувати розпорядження щодо тимчасового припинення наступальних дій.
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