Окупанти на Донеччині отримують розпорядження щодо тимчасового припинення наступу, - Генштаб ЗСУ
Ворожі підрозділи у Донецькій області почали отримувати розпорядження щодо тимчасового припинення наступальних дій
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій", - йдеться в повідомленні.
Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів, наголошують у Генштабі.
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