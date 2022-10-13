Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій", - йдеться в повідомленні.

Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів, наголошують у Генштабі.

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