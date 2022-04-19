Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецька профспілка працівників будівельного, аграрного та екологічного секторів IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) застерігає від експлуатації українських біженців у ФРН як дешевої робочої сили. Відповідні побоювання висловив у вівторок, 19 квітня, голова IG BAU Роберт Файґер (Robert Feiger) у Франкфурті-на-Майні.

За його словами, не можна допустити формування класу "працівників другого ґатунку". Ті, хто утік до Німеччини від війни і шукає роботу, повинні бути в деталях проінформовані про умови праці, оплату та свої права, а також мати можливість звернутися до профспілок.



Консультаційні центри Об'єднання німецьких профспілок (DGB) "Справедлива мобільність" (Faire Mobilität) також пропонують допомогу та інформаційну підтримку, зокрема - і українською мовою.

За даними IG Bau, у будівельній галузі нині дохід може не перевищувати рівень встановленої законом мінімальної заробітної плати у розмірі 9,82 євро на годину. Крім того, сезонним працівникам у сільському господарстві, зайнятим на період до 70 днів, можуть не надаватися соціальне забезпечення та медичне страхування.

З урахуванням того, що у ФРН зараз перебувають близько 340 тисяч біженців з України, і певний відсоток їх залишиться в Німеччині, необхідно взяти курс на "справжню інтеграцію на ринку праці", переконаний Файґер. Важливими передумовами для цього є визнання іноземної кваліфікації і спрощений, без бюрократичної тяганини, процес надання доступу до курсів німецької мови, пояснює він.



Довідково. У 2021 році в Німеччині мешкали 22,3 мільйона осіб із міграційним минулим (27,2 відсотка населення). Порівняно з попереднім роком приріст становив два відсотки, повідомило Федеральне статистичне відомство 12 квітня. Майже дві третини іноземців (62 відсотки) переселилися до Німеччини з інших країн Європи або є нащадками вихідців із цих країн. Найбільш важливими країнами походження є Туреччина (12 відсотків), Польща (10), Росія (6), Казахстан (6) та Сирія (5).



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