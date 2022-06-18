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Українські біженці в Ірландії мають проблеми з податковою системою, вивченням мови та пошуком роботи, - опитування

18 червня, 2022 субота
14:58
біженці з України Українські біженці в Ірландії

Група української дії в Ірландії провела серед біженців опитування. Українці розповідали про проблеми пов’язані з банківською та податковою системою, мовними бар’єрами та доступом до громадського транспорту

Про це пише Buzz.ie. 

Загалом українці, які приїхали до Ірландії після вторгнення Росії, висловили величезну вдячність ірландському народу та уряду в опитуванні, проведеному Українською групою дії. Під час дослідження опитали 4400  людей. (13% українського населення Ірландії).

44% сказали, що в їхніх містах все ще відбуваються такі військові дії (бомбардування). Кожен п’ятий із опитаних не має куди повернутися в Україні, оскільки їхній будинок чи місто пошкоджені або зруйновані.

Майже дві третини українців заявили, що готові активно робити внесок у економіку Ірландії. Половина опитаних заявили, що активно шукають роботу та вивчають англійську мову. Кожен п’ятий український біженець знайшов роботу в Ірландії.

Дослідження показало, що знання англійської мови було однією з найбільших проблем, з якими стикаються українські біженці. Майже половина респондентів повідомили, що вони мало розмовляють англійською або зовсім не володіють, а 63% сказали, що стикалися з мовним бар’єром під час пошуку роботи. Однак більш ніж половина опитаних сказали, що вивчають мову за допомогою онлайн-ресурсів, а 40% сказали, що відвідують уроки англійської мови особисто.

  • 22 травня ми повідомляли, що мешканці Маріуполя, які не мали змоги потрапити на територію, яка підконтрольна Україні, були змушені тікати від війни через Росію.
  • Станом на 10 червня в Ірландії проживали близько 35 700 біженців з України.

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