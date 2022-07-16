Українські біженці в Німеччині можуть відвідувати музеї безкоштовно. Опублікували перелік

Перелік опублікував Museumsportal Berlin.

"На знак солідарності з народом України з 24 лютого багато культурних закладів Берліна позначено синьо-жовтими прапорами. Міжнародна рада музеїв Німеччини також найрішучіше засуджує війну проти України та закликає всіх політичних лідерів бути готовими до діалогу", - йдеться у повідомленні.

Для біженців вхід до цих музеїв безкоштовний:

Крім того, окружні музеї Берліна та інші будинки (всього майже 70) можна відвідати безкоштовно. Також у першу неділю кожного місяця вхід до понад 60 музеїв Берліна є безкоштовним. Для безкоштовного входу до згаданих музеїв Берліна зазвичай достатньо пред’явити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

15 липня україномовний аудіогід запрацював у берлінському палаці Шарлоттенбург.

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