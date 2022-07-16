Українські біженці в Німеччині можуть відвідувати музеї безкоштовно. Опублікували перелік
Музейний портал Берліна опублікував перелік закладів, які українці можуть відвідати безкоштовно. Список включає майже 70 музеїв
Перелік опублікував Museumsportal Berlin.
"На знак солідарності з народом України з 24 лютого багато культурних закладів Берліна позначено синьо-жовтими прапорами. Міжнародна рада музеїв Німеччини також найрішучіше засуджує війну проти України та закликає всіх політичних лідерів бути готовими до діалогу", - йдеться у повідомленні.
Для біженців вхід до цих музеїв безкоштовний:
- Дитячий музей MACHmit!;
- Берлінська картинна галерея;
- Берлінський міський музей;
- Вілла Лібермана у Ванзее;
- Державні музеї Берліна;
- Дитячий музей Лабіринт;
- Музей Брохана;
- Музей зв'язку;
- Музей природознавства;
- Німецька сінематека;
- Німецький музей техніки та науковий центр Spectrum;
- Німецький шпигунський музей ;
- Німецький історичний музей;
- Палаци Фонду Прусських палаців і садів;
- Центр Анни Франк;
Крім того, окружні музеї Берліна та інші будинки (всього майже 70) можна відвідати безкоштовно. Також у першу неділю кожного місяця вхід до понад 60 музеїв Берліна є безкоштовним. Для безкоштовного входу до згаданих музеїв Берліна зазвичай достатньо пред’явити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
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