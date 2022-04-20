Українські біженці знайшли притулок у середньовічному ірландському замку, - Reuters
Серед 23 тис. біженців з України, які прибули до Ірландії, 11 з них оселилися у замку 15 століття, що на заході країни
Про це повідомляє Reuters.
Ірландець Баррі Хогіан та його дружина-іспанка Лола живуть в будинку у Мадриді, однак у їх власності також знаходиться замок 15 століття на заході Ірландії, який у висоту має чотири поверхи. Цей маєток вони вирішили використати для потреб українських переселенців.
Чоловік полетів до Польщі, там створивши обліковий запис у Facebook, щоб запропонувати притулок. Одинадцять українців – одна група з Дніпра, інша із Запоріжжя під Маріуполем – повернулися з ним до замку в Балліндулі.
Щодня до українців приходять різні люди, які намагаються їм допомогти.
Через місяць після прибуття п’ятеро з групи знайшли роботу. Їхні діти влаштовуються в школу і бавляться у маєтку площею півакра з місцевими дітьми, чиї сім’ї постійно дають усе: від запасних холодильників, телевізорів до кошиків свіжих.
20-річний хлопець, який згадує звуки бомб і ракет, перш ніж відправитися в триденну подорож і 28-годинне очікування на польському кордоні, щоб уникнути російського вторгнення, працює в садовому центрі поблизу замку.
"Ірландці дуже доброзичливі, дуже добрі. Усі люди хочуть нам допомогти. Я дуже щасливий тут. У мене хороша робота, хороший дім. Я ніколи не думав, що колись буду жити в замку", - сказав хлопець.
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