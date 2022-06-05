Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у телеграм.

"Закінчуємо вихідні гарними новинами! На Донеччині воїни 25-ї повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” в черговий раз успішно “приземлили” ворожий ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку 5 червня ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.

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