Українські десантники збили російський вертоліт Ка-52
ЗСУ 5 червня збили на Донеччині російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у телеграм.
"Закінчуємо вихідні гарними новинами! На Донеччині воїни 25-ї повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Ігла” в черговий раз успішно “приземлили” ворожий ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на Донецькому напрямку 5 червня ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.
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