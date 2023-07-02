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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Українські морпіхи знищили 2 російських БПЛА та 18 окупантів

Українські морпіхи знищили 2 російських БПЛА та 18 окупантів

2 липня, 2023 неділя
01:53
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 30 червня, морські піхотинці знищили 6 росіян і 2 БПЛА", - пишуть морпіхи.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 12 окупантів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

  • Підрозділи Нацгвардії України на всіх напрямках ведення бойових дій за тиждень ліквідували понад 300 ворогів. Окрім того, знищили 5 танків, 12 одиниць бойової броньованої техніки, 9 автомобілів, 3 самохідні артустановки, 2 комплекси РЕБ "Борисоглебск-2", а також ротний опорний пункт і склад боєприпасів.
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