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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Українські морпіхи знищили БМП та 2 артилерійські системи РФ

Українські морпіхи знищили БМП та 2 артилерійські системи РФ

6 травня, 2023 субота
23:33
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ", - пишуть морпіхи.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення БМП, причіпної гармати "Гіацинт-Б", гаубиці "Мста-Б" та 3 російських військових.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Україна
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Вбиті росіяни
деокупація України
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