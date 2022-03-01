Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, - Держспецзв’язку
Російським військовим заблокували зв’язок українські оператори. Українців, у яких відібрали мобільний телефон загарбники, закликають повідомити про це оператора
Про це передає Держспецзв’язку.
"Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Зв’язок - один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій. Позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян", - йдеться в повідомленні.
Українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, закликають якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон.
"Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача. Однак це дуже важливо - знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом - від цього залежить безпека нашої держави і життя українців", - йдеться в повідомленні.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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