Українські партизани підірвали військкомат в Херсоні, - Братчук
Антиросійський рух опору у суботу, 10 вересня 2022 року, атакував базу окупантів, розташовану в одному з районних військових комісаріатів міста Херсона
Про це у себе в ТГ-каналі поінформував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"В Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.
При цьому Братчук посилаєтсья на "попередню інформацію від партизанів Руху Опору "Південь" УДА".
"Місцеві жителі повідомляють, що будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення", - наголосив речник Одеської ОВА.
- Українська Добровольча Армія (УДА) підпорядковується засновнику й першому голові "Правого сектора" Дмитру Ярошу.
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