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Українські партизани підірвали військкомат в Херсоні, - Братчук

10 вересня, 2022 субота
21:11
Новини

Антиросійський рух опору у суботу, 10 вересня 2022 року, атакував базу окупантів, розташовану в одному з районних військових комісаріатів міста Херсона

Про це у себе в ТГ-каналі поінформував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат", - зазначив він.

При цьому Братчук посилаєтсья на "попередню інформацію від партизанів Руху Опору "Південь" УДА".

"Місцеві жителі повідомляють, що будівля використовувалася для розміщення російських військових, і що до неї, ймовірно, заселили нове поповнення", - наголосив речник Одеської ОВА.

  • Українська Добровольча Армія (УДА) підпорядковується засновнику й першому голові "Правого сектора" Дмитру Ярошу.

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