Українські полярники зафіксували наслідки виверження підводного вулкана в Тихому океані

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.



За інформацією центру, виверження вулкану супроводжувалося землетрусами магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого дійшли навіть до Антарктиди.



Так, 15 січня на станції "Академік Вернадський", розташованій за більш як 7800 км від місця виверження, вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом.



"Хвиля дійшла до нас висотою 60 см, і це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою", - сказав метеоролог Олександр Надточій.







Також були зафіксовані "стрибки" атмосферного тиску - ці ж атмосферні зміни зареєстрували і в Україні, і навіть на Алясці.



Полярники порівняли потужний вибух вулкану з відкриттям пляшки шампанського.



"В момент виверження біля жерла поширюється вибухова хвиля, яка в міру зниження енергії через кілька десятків кілометрів перетворюється на звукову, а через сотні і тисячі км переходить у коливання атмосферного тиску, яке і вловлюють чутливі датчики", - розповіли вони.



Нагадаємо, 9 грудня біля "Вернадського" народилися перші пінгвінята: полярники показали фото.