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Українські п'ятидесятники святкують 100-річчя з початку діяльності

18 вересня, 2021 субота
11:33
Суспільство

У столичному Українському домі відбулася урочиста академія, присвячена 100-річчю заснування п’ятидесятницького руху України. Зараз офіційна назва цієї деномінації звучить як "Українська церква християн віри євангельської" (УЦХВЄ)

Перша п’ятдесятницька громада була заснована 1920 року на Тернопільщині українцями, які реемігрували зі США, розбудувавши протягом десяти років 500 протестантських громад, передає Еспресо.TV.

На урочисте зібрання в п'ятницю, 17 вересня 2021 року, приїхали пастори п’ятдесятницьких громад із усієї України, віряни, представники інших християнських деномінацій.

Привітати п’ятдесятників від голови УГКЦ, який нині очолює Всеукраїнську Раду Церков, прийшов протоієрей Олекса Петрів. Вітаючи християн  віри євангельської, священник УГКЦ нагадав, що 100 років тому було започатковано і цей рух, а також відроджувалася державність, українська автокефалія, греко-католицька Церква, а на Закарпатті Волошин відроджував українську мову та абетку.

"Священник сказав, що це зерня не зникло за 70 років тоталітаризму і дало прекрасні сходи. Він, вітаючи братів по вірі із ювілеєм, закликав дякувати Богу за таке відродження та не припиняти сіяти зерня віри Христової віри", - розповідає Релігійна правда.

Привітати вірян УЦХВЄ прийшли також представники інших протестантських церков, зокрема, Олександр Турчинов від імени християн-баптистів. 

"Останні сто років - епоха, в якій дві світові війни, тоталітаризм, отримання незалежності. Але ми маємо щастя належати до Церкви, якій 2000 років. І це важливо, бо свято П’ятдесятниці - це день народження Церкви", - зазначив він.

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Олександр Турчинов сказав, що всі християн разом мають будувати країну, яка не толерує брехню, бідність, свавілля, гріх і де християни будуть разом служити, працювати та перемагати.

Державний секретар Кабінету міністрів Олександр Ярема зачитав привітання від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зокрема, у привітанні прем’єр-міністра вшановувалися життєва стійкість п’ятдесятників України, їхнє служіння ідеалам добра, яке сприяло зникненню кордонів та набуттю спільності високих інтересів людей, миротворчу та виховну роботу христян віри євангельської у розбудові суверенної України.

Своєю чергою Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ, вітаючи вірян, наголосив:

"2000 років будується церква… Бог створив людину духовною істотою, вона є в пошуках, і вибір невеликий: або дорога правди, або неправди. Ісус сказав: я дорога, правда та життя. Ніхто не програє, хто обирає дорогу правди, бо правда має вічну перспективу, а неправда засуджена. Ісус в Україні будує церкву. Я не кажу, що наша віра найкраща, і я кажу: не хваліться собою, хвалімося Ісусом, бо його знають в різних церквах. Хтось підійшов ближче, хтось далі. І хто стоїть близько, не засуджуй тих, хто стоїть ближче. Із 400 церков за роки незалежності стало 1700 громад. Це Ісус збудував. Над Україною пильнує Господь, і він попаде в ту душу, яка відкрита".


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