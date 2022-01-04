Українські розвідники проводять навчання з ближнього бою біля окупованого Криму: ЗСУ показали фото
Українські розвідники, що виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, пройшли навчання з ближнього бою
Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних сил України.
За легендою бійці виходять у розвідку на невивідану дорогу.
"Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості", - розповів офіцер угруповання військ, підполковник Кирило Холявко.
Розвідники відпрацювали елемент ближнього бою - наліт. Це спосіб ведення розвідки, коли військові нападають раптово, щоб захопити документи та зразки озброєння.
"Кожен розвідник, який входить до складу бойової групи, має бути навчений подібним прийомам ведення розвідки. Тільки завдяки постійній підготовці можливо досягти результатів під час накопичування досвіду з тактики", - сказав підполковник Холявко.
- Нагадаємо, розвідка повідомила, що на новорічні свята росіяни збільшили кількість снайперів на Донбасі та провели тренування з управління вогнем артилерії.
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