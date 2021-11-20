Українські селекціонери вдвічі збільшили врожайність пшениці

З такою заявою виступив президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, передає Еспресо.TV.



Селекціонування 135 різних сортів озимих відбувається на 80 000 ділянках Миронівського інституту пшениці імені Василя Ремесла, що на Київщині.



Вчені й надалі працюють над новими сортами, які будуть більш стійкими до температур, шкідників чи хвороб.



"Пшениця - стратегічний продовольчий товар. Тому селекціонери продовжують виводити нові сорти, завдяки цьому за останні 15 років урожайність пшениці вдалося збільшити вдвічі", - наводяться його слова на сайті НААН.



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Разом з тим, поки що людей на Землі більшає швидше, ніж зростає врожайність на полях.



"Прогнозується, що до 2050 року на Землі проживатиме 10 млрд людей. А темпи селекційного приросту десь у половину менші, ніж потрібно, аби задовільнити потреби у продовольстві", - каже заступник директора Миронівського Інституту пшениці Володимир Гудзенко.



При цьому глобальна продовольча криза Україні наразі не загрожує, переконують у НААН.



"Кліматичні умови і родючі ґрунти України дають можливість вирощувати та експортувати по всьому світу не тільки зернові, а й овочі, картоплю, фрукти, ягоди тощо", - зазначають науковці.





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