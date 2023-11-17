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Війна з Росією: хроніка
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Українські сили досягли певних успіхів біля Роботиного на Запоріжжі, - ISW

17 листопада, 2023 п'ятниця
07:21
Війна з Росією

Сили оборони України мають підтверджені територіальні успіхи в районі Роботиного Запорізької області

Про це пише ISW.

Зазначається, що українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки поблизу Роботиного 15 листопада.

Натомість російський пропагандист опублікував відеозапис від 15 листопада з геолокацією, на якому видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Роботиного, що свідчить про незначне просування ЗСУ. Також російські джерела стверджували, що Сили оборони безуспішно намагалися просунутися поблизу Копані, Рівного, Новопрокопівки, Вербового, а також у напрямку Новофедорівки.

Натомість український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки (12 км на північний схід від Роботиного) і їх відділяє лише одна лісосмуга від населеного пункту, який обороняє російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ. 

За його словами, кілька днів тому українські війська відтіснили підрозділи російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на Копанському напрямку і просунулися ближче до Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного).

ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Контрнаступ ЗСУ
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