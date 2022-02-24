Українські сили зупинили атаки ворога, зараз триває оперативна пауза, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки російського ворога
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Українська армія, наші прикордонники, сили поліції, спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що на Донбасі Збройні Сили України діють "на відмінно". За його словами, складний зараз харківський напрямок, але сили українського захисту надійні.
"Найбільш проблемна ситуація у нас на півдні - наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутися у бік Мелітополя", - повідомив Зеленський.
Також надійна українська оборона є в Житомирській та Чернігівській областях.
Зеленський наголосив, що ворожий десант блокується. Українські війська отримали наказ на знищення.
"Так, на жаль, ми маємо втрати. Втрати наших героїв. Так, захоплені в полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу. Тих, хто здався в полон", - зазначив президент.
Проте він зауважив, що багато російської авіації та броньованої техніки було знищено.
"Це не прости звуки ракет, бомб і авіації - це звук залізної завіси і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій території, а на території росіян", - наголосив Зеленський.
Крім того, президент закликав українців допомагати національному захисту, волонтерській спільноті та медичній системі, ставати до лав ЗСУ та підрозділів тероборони.
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