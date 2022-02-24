Українські сили зупинили атаки ворога, зараз триває оперативна пауза, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Українська армія, наші прикордонники, сили поліції, спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою", - заявив президент.



Зеленський наголосив, що на Донбасі Збройні Сили України діють "на відмінно". За його словами, складний зараз харківський напрямок, але сили українського захисту надійні.



"Найбільш проблемна ситуація у нас на півдні - наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутися у бік Мелітополя", - повідомив Зеленський.



Також надійна українська оборона є в Житомирській та Чернігівській областях.



Зеленський наголосив, що ворожий десант блокується. Українські війська отримали наказ на знищення.



"Так, на жаль, ми маємо втрати. Втрати наших героїв. Так, захоплені в полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу. Тих, хто здався в полон", - зазначив президент.



Проте він зауважив, що багато російської авіації та броньованої техніки було знищено.



"Це не прости звуки ракет, бомб і авіації - це звук залізної завіси і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій території, а на території росіян", - наголосив Зеленський.



Крім того, президент закликав українців допомагати національному захисту, волонтерській спільноті та медичній системі, ставати до лав ЗСУ та підрозділів тероборони.

