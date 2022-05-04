Українські спортсмени здобули 25 медалей на літніх Дефлімпійських іграх
На спортивних змаганнях для людей з порушенням слуху 25 медалей здобули українські спортсмени й спортсменки
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров.
Українські атлети за три дні Дефлімпійських ігор у Кашіас-ду-Сул (Бразилії) отримали 12 золотих, 3 срібні та 10 бронзових медалей.
Відомо, що золоті медалі для України вибороли: Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг), Марина Губанова (карате, до 50 кг), Катерина Масло (карате, до 55 кг), Ганна Шостак (дзюдо), Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас) та Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина).
Україну на Дефлімпійських іграх представляють 170 спортсменів у 16 видах спорту.
- Нагадаємо, пів року тому Дефлімпійська збірна України перемогла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу. У фінальному поєдинку чемпіонату Європи українці перемогли збірну Росії з рахунком 60:44.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе