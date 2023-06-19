Про це повідомили на сайті Малої академії наук України.

Україну на GENIUS Olympiad ("Олімпіаді геніїв) представляли 47 учнів Малої академії наук. Українська делегація привезла 35 нагород. Серед переможців – 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників вибороли бронзові медалі, 7 повернулися зі срібними нагородами, а 5 – із золотими.

Фото: facebook.com/UAMON

Золото на GENIUS Olympiad вибороли Євгенія Вінницька, Олег Запара, Маргарита Перепелиця, Назар Солопіхін і Єгор Щасний.

Срібло здобули Поліна Даценко, Софія Козинець, Катерина Плющай, Іванна Радиця, Валерій Радченко, Поліна Самойленко та Давид Степаненко.

З бронзою повернулися Анастасія Андрущенко, Катерина Арнаут, Єлизавета Бредіхіна, Каріна Галах, Ганна Кіцела, Анна Коваленко, Альона Назаренко, Дарія Назаренко й Іван Самусь.

Почесними нагородами журі конкурсу відзначило Вікторію Заліську, Вікторію Кравченко, Надію Лисенко, Алісу Ломакіну, Андрія Мавріна, Богдана Мінка, Михайла Муцького, Дар’ю Панайотову, Марію Сірську, Карину Солощенко, Діану Хмелюк, Марію Чепіль, Павла Шехета та Марка Юрченка.

Зокрема, Єгор Щасний і Олег Запара, які вперше представляли Україну в міжнародному фіналі олімпіади в категорії "Робототехніка", презентували проєкт Save the Planet – про можливість саджати дерева за допомогою роботів.

А Євгенія Вінницька здобула перемогу в категорії "Креативне письмо" з оповіданням про захист тварин.

"Ми справді відчули себе амбасадорами України. Впевнена, нас запам’ятали на олімпіаді, бо ми були дуже великою командою – не лише чисельно, а й морально", – зауважила Маргарита Перепелиця.

Фото: facebook.com/UAMON

"Ваша участь в "Олімпіаді геніїв" – це також про внесок у перемогу нашої країни. Адже ви не лише презентували свої проєкти, а й представляли Україну на міжнародній арені. Ви показали світові нас як державу з потужним інтелектуальним потенціалом. Попри виклики війни та сильний психологічний тиск, ви продовжили займатися своєю справою. Переконаний, що ви також зможете вибудувати країну, в якій буде хотітися жити", – сказав учасникам змагання міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Довідка. GENIUS Olympiad – це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається в США і збирає понад 1500 учасників із 60 країн. 2021 року Мала академія наук України першою у світі отримала ліцензію на проведення національного етапу цього заходу в Україні. Цьогоріч у нацвідборі взяли участь 700 проєктів з усієї України.