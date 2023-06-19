Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Українські учні привезли 35 нагород з міжнародної "Олімпіади геніїв"

Українські учні привезли 35 нагород з міжнародної "Олімпіади геніїв"

19 червня, 2023 понедiлок
22:52
Суспільство

Учні Малої академії наук, які представляли Україну на GENIUS Olympiad у Рочестерському технологічному інституті у США, повернулася до Києва з 35 нагородами

Про це повідомили на сайті Малої академії наук України.

Україну на GENIUS Olympiad ("Олімпіаді геніїв) представляли 47 учнів Малої академії наук. Українська делегація привезла 35 нагород. Серед переможців – 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників вибороли бронзові медалі, 7 повернулися зі срібними нагородами, а 5 – із золотими. 

Фото: facebook.com/UAMON

 

Золото на GENIUS Olympiad вибороли Євгенія Вінницька, Олег Запара, Маргарита Перепелиця, Назар Солопіхін і Єгор Щасний. 

Срібло здобули Поліна Даценко, Софія Козинець, Катерина Плющай, Іванна Радиця, Валерій Радченко, Поліна Самойленко та Давид Степаненко. 

З бронзою повернулися Анастасія Андрущенко, Катерина Арнаут, Єлизавета Бредіхіна, Каріна Галах, Ганна Кіцела, Анна Коваленко, Альона Назаренко, Дарія Назаренко й Іван Самусь.

Почесними нагородами журі конкурсу відзначило Вікторію Заліську, Вікторію Кравченко, Надію Лисенко, Алісу Ломакіну, Андрія Мавріна, Богдана Мінка, Михайла Муцького, Дар’ю Панайотову, Марію Сірську, Карину Солощенко, Діану Хмелюк, Марію Чепіль, Павла Шехета та Марка Юрченка. 

Зокрема, Єгор Щасний і Олег Запара, які вперше представляли Україну в міжнародному фіналі олімпіади в категорії "Робототехніка", презентували проєкт Save the Planet – про можливість саджати дерева за допомогою роботів.

А Євгенія Вінницька здобула перемогу в категорії "Креативне письмо" з оповіданням про захист тварин.

"Ми справді відчули себе амбасадорами України. Впевнена, нас запам’ятали на олімпіаді, бо ми були дуже великою командою – не лише чисельно, а й морально", – зауважила Маргарита Перепелиця.

Фото: facebook.com/UAMON

 

"Ваша участь в "Олімпіаді геніїв" – це також про внесок у перемогу нашої країни. Адже ви не лише презентували свої проєкти, а й представляли Україну на міжнародній арені. Ви показали світові нас як державу з потужним інтелектуальним потенціалом. Попри виклики війни та сильний психологічний тиск, ви продовжили займатися своєю справою. Переконаний, що ви також зможете вибудувати країну, в якій буде хотітися жити", – сказав учасникам змагання міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Довідка. GENIUS Olympiad – це міжнародний конкурс екологічних проєктів, який щороку відбувається в США і збирає понад 1500 учасників із 60 країн. 2021 року Мала академія наук України першою у світі отримала ліцензію на проведення національного етапу цього заходу в Україні. Цьогоріч у нацвідборі взяли участь 700 проєктів з усієї України.

Читайте також:
18 червня, 2023 неділя
Аналітики ISW пояснили, як Росія використає "мирний план" лідерів країн Африки
ЗСУ війна проти РФ
18 червня, 2023 неділя
На Вугледарському напрямку підрозділи Сил оборони успішно просунулись на кілька км, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитро Снєгирьов
19 червня, 2023 понедiлок
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 40.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
19 червня
22:33
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: у нас немає втрачених позицій, є тільки звільнені
22:10
Василь Лозинський
ВАКС узяв під варту ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського з альтернативою застави 5 млн грн
21:54
Підрив Каховської ГЕС: загинуло 18 людей, 31 зникла безвісти, затопленими залишаються 39 населених пунктів
21:52
Ексклюзив
путін, путлер
Путін втратив відчуття реальності й живе у власному світі, - дипломат Безсмертний
21:17
Україна Євросоюз
Україна відповідає двом із семи умов, необхідних для початку перемовин про вступ в ЄС, - Reuters
21:15
на скріншоті з відео Валерій Залужний
"Операція триває згідно з планом": Залужний зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ Шапталою
21:02
Владислав Ванат (ліворуч), Україна - Мальта
Україна перемогла Мальту в кваліфікації Євро-2024
21:01
Тарас Степаненко та Яннік (ліворуч), Україна - Мальта
Україна - Мальта 1:0: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024
20:57
Єврокомісія
Влада Угорщини повинна пояснити свою участь у передачі їй українських військовополонених з РФ, - Єврокомісія
20:51
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін не просто усвідомлює скоєні воєнні злочини, він ще й намагається продемонструвати їх, - дипломат Безсмертний
20:45
Марія Гурська
Міжнародний онлайн-журнал для українських жінок "Сестри" очолить ведуча Еспресо Марія Гурська
20:45
Обстріл Росією аеродрому "Канатове": суд продовжив термін тримання під вартою Червінського
20:41
кабмін
Кабмін затвердив порядок відбору ДНК у добровольців
20:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:07
OPINION
Віктор Таран
Смішна і безперспективна агонія тендерної мафії
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 481-го дня війни: ЗСУ звільнили ще 8 населених пунктів і знищили великий логістичний центр окупантів на Херсонщині
19:57
Збіґнев Рау
Кремль не досягнув жодної стратегічної мети, але вплинув на співпрацю НАТО та України, - очільник МЗС Польщі Рау
19:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російська оборона розхитується: на півдні відбувається поступове просування ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
19:34
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину, троє людей зазнали поранень
19:15
танк
Резніков: пропаганда РФ показувала один Leopard з різних боків, прагнучи "збільшити" кількість пошкодженої техніки
19:13
Порошенко у Британії купує ще одну партію потужних тягачів для ЗСУ
19:11
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ за добу уразили 14 артпідрозділів, 3 засоби ППО та 2 важливих об'єкти ворога, — Генштаб
19:00
Ексклюзив
Як працюють оборонні підприємства Польщі
Як працюють оборонні підприємства Польщі для українського війська
18:54
Ексклюзив
Каховська ГЕС
На півдні питній воді загрожує мор риби, поля лишилися без зрошення, місцеві хочуть відновити оселі до холодів, - засновник Donbas Frontliner Дубчак
18:49
СБУ знищила російську станцію для далекого візуального спостереження і 6 одиниць бронетехніки
18:19
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з президентом Світового банку Бангою
18:05
Ганна Маляр
Маляр: ворог веде активний наступ на Лиманському та Куп'янському напрямках
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Україна в НАТО. Хто розрубає гордіїв вузол?
17:50
На фото: затонулий лайнер "Титанік"
Туристичний підводний човен для екскурсій на затонулий "Титанік" зник в Атлантичному океані
17:46
Оновлено
Державний секретар США Ентоні Блінкеном з Сі Цзіньпін
Зустріч Блінкена та Сі Цзіньпіна: Китай наголосив, що не збирається протистояти США
17:44
Музей українських старожитностей В.В. Тарновського
Громадські організації можуть отримати грант до €99 тис. на архітектурний план постраждалої пам’ятки культури
17:41
Зброя 103-ї бригади
NYT: деякі зразки наданої Україні союзниками зброї були непридатні для використання, не всі замовлені постачання виконали
17:26
комендантська година
У деяких громадах Нікопольщини Дніпропетровської області зміниться тривалість комендантської години
17:26
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Китаю не вигідний вступ України до НАТО, оскільки Альянс підсилиться потужною армією, - дипломат Осипенко
17:21
Ексклюзив
путін
Путін розуміє, що вступ України до НАТО - це його кінець, - нардеп Гончаренко
17:15
Ексклюзив
Олег Пендзин
Відновлення транзиту російського аміаку Україною буде великою небезпекою з точки зору екології, - економіст Пендзин
17:12
сайт офіційних кольорів українського прапора
Для коректної презентації України: дизайнерам у допомогу створили сайт із кольорами державного прапора
16:55
Сиріл Рамафоса
"Є підстави для оптимізму": Президент ПАР підбив підсумки візитів до України та Росії
16:40
Ексклюзив
евакуація
Побитий херсонськими перевізниками волонтер: ці люди постійно заважали евакуації людей
16:40
Чернігів
Заступнику мера Чернігова оголосили підозру в розкраданні коштів на закупівлі трансформатору для ТЕЦ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV