Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ
Через відмову українських вчителів, які залишились на тимчасово окупованих територіях, співпрацювати з росіянами, окупанти просять прислати педагогів з РФ
Про це інформує Центр національного спротиву.
Там вказують, що на тимчасово окупованих територіях України виник дефіцит вчителів. Його спричинила відмова українських педагогів співпрацювати з росіянами, або їх виїзд на підконтрольні Україні землі.
"Відтак окупаційні адміністрації звернулись до Москви з проханням вислати більше "педагогів" для роботи в окупаційних школах. Фактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", - йдеться у повідомленні.
У Нацспротиві зазначили, що таким чином окупанти продовжують геноцид українців на ТОТ шляхом зміни самоідентифікації дітей. У цьому процесі головну роль відіграють школи.
У ЦНС наголосили, що кожен з так званих російських педагогів є злочинцем та понесе покарання за свої дії.
- За даними Нацспротиву, росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області почали роздавати повістки працівникам шкіл.
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