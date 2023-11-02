Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Там вказують, що на тимчасово окупованих територіях України виник дефіцит вчителів. Його спричинила відмова українських педагогів співпрацювати з росіянами, або їх виїзд на підконтрольні Україні землі.

"Відтак окупаційні адміністрації звернулись до Москви з проханням вислати більше "педагогів" для роботи в окупаційних школах. Фактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві зазначили, що таким чином окупанти продовжують геноцид українців на ТОТ шляхом зміни самоідентифікації дітей. У цьому процесі головну роль відіграють школи.

У ЦНС наголосили, що кожен з так званих російських педагогів є злочинцем та понесе покарання за свої дії.