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Українськи ветерани взяли участь у забігу Soldier Field 10 в Чикаго

31 травня, 2022 вiвторок
21:01
Спорт

Наші захисники, що знаходяться на реабілітації в США, взяли участь у забігу Soldier Field 10 в Чикаго в знак подяки США за потужну підтримку України, та в знак солідарності з ветеранами Збройних Сил США в боротьбі за свободу, демократію, та права людини в усьому світі

Soldier Field 10 - це захід напередодні Дня пам'яті в Чикаго, що присвячений вшануванню пам'яті загиблих воїнів США. Цей захід відбувається кожного року, збираючи близько 10 тисяч учасників, серед яких щорічно присутня і українська команда.

Цього року нашу команду представляли більше 60 учасників, серед яких були бійці, що захищали Схід України 2014 - 2015 роках - Вадим Коробенко, Богдан Ушарук, Руслан Попов, Тарас Забожчук, Владислав Куц.

Перед початком самого забігу відбулася традиційна передача Американського флагу, що присвячений чоловікам і жінкам військової служби. Цього разу флаг було передано на честь Збройних Сил України.

Прапор прийняв капітан української команди, лейтенант Національної гвардії України, який у 2014 році воював у секторі М (Маріуполь, Маріупольський р-н, Тельмановський р-н)командир стрілецького взводу та командир зведеного загону - Вадим Коробенко.

Вадим висловив свою подяку та вшанував ветеранів Збройних Сил США : "Брати і сестри зі Сполучених Штатів! Дякую вам за підтримку та допомогу для моєї Батьківщини, для моєї рідної країни! Саме у цей момент, у цей ранок, вчора, сьогодні й завтра мої брати і сестри українці б’ються за свободу і демократію у всьому світі. Прошу вас завжди пам’ятати подвиг українців, прошу вас у цей непростий час просинатися і засинати з думками про Україну. Тепер звертаюся до вас, наші брати зі Збройних Сил США! Ви є герої для своєї країни і для нас також, і ми будемо разом на довгі роки. Слава Україні! Слава Сполученим Штатам!"

В рамках проєкту "Run for Ukraine" українські ветерани також зустрілися з українською діаспорою в Квівленді та відвідали українську школу при Катедрі св. о. Миколая в Чикаго, що від початку повномасштабної війни прийняла близько 70 нових учнів з України.

Проєкт "Run for Ukraine" має на меті підтримати Україну, вшанувати пам'ять полеглих воїнів, об’єднати ветеранів Збройних Сил України з ветеранами Збройних Сил США, зміцнити ветеранські дружні стосунки, сприяти соціалізації та обміну розповідями про лікування та реабілітації задля емоційного та фізичного відновлення.

Організаторами проєкту "Run for Ukraine" виступили Київський комітет міст побратимів Київ-Чикаго та команда Military Run UA - Благодійний фонд "Ветеранська десятка", Благодійний фонд "Весна!" та Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Серед партнерів та спонсорів проєкту є Фонд "Спадщина", Фонд "Самопоміч", організація "Revived Soldiers Ukraine", організація "XLeum Construction", програма "Road Home at Rush".

війна з Росією
ветерани АТО
ветерани
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