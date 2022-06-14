Українські випускники можуть здати мультипредметний тест у двох американських містах
Офіційні представники Сполучених Штатів Америки підтвердили готовність створити умови для проведення національного мультипредметного тесту для українських випускників
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Під час додаткової сесії можна буде пройти тестування у двох містах – Глен-Рок (округ Берген, штат Нью-Джерсі) та Сакраменто (штат Каліфорнія). Абітурієнтів, які хочуть пройти тестування в США, просять дотримуватись такого алгоритму:
8-18 липня – підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати Глен-Рок або Сакраменто;
1-10 серпня – надати остаточну інформацію про бажання пройти національний мультипредметний тест у Глен-Року або Сакраменто;
до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ і датою та часом початку тестування;
16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії НМТ.
- Нагадаємо, мультипредметний тест за кордоном планують складати майже 27 тисяч вступників.
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