Українські випускники можуть здати мультипредметний тест у двох американських містах

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Під час додаткової сесії можна буде пройти тестування у двох містах – Глен-Рок (округ Берген, штат Нью-Джерсі) та Сакраменто (штат Каліфорнія). Абітурієнтів, які хочуть пройти тестування в США, просять дотримуватись такого алгоритму:

8-18 липня – підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати Глен-Рок або Сакраменто;

1-10 серпня – надати остаточну інформацію про бажання пройти національний мультипредметний тест у Глен-Року або Сакраменто;

до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ і датою та часом початку тестування;

16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії НМТ.