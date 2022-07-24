Про це повідомили в звіті ISW.

Станом на 23 липня в Херсонській області відбувається, або готується контрнаступ ЗСУ. Інформація про хід операції та її темпи буде обмеженою і надходитиме із запізненням, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

22 липня неназваний високопосадовець із Міноборони США заявив, що українські війська відбили невизначені підрозділи російських військ у Херсоні і здійснили наступ вздовж лінії фронту. Водночас, джерело посилається на радника Херсонської ОВА Сергія Хланя який заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області.

Територія між лінією фронту та містом Херсон складається з невеликих сіл, відтак український контрнаступ вдасться приховати без оголошення відвойованих населених пунктів.