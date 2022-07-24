Українські війська розпочинають контрнаступ на Херсонщині, – Інститут вивчення війни
За інформацією американського аналітичного центру, деокупаційна операція вже триває, або ось-ось розпочнеться
Про це повідомили в звіті ISW.
Станом на 23 липня в Херсонській області відбувається, або готується контрнаступ ЗСУ. Інформація про хід операції та її темпи буде обмеженою і надходитиме із запізненням, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
22 липня неназваний високопосадовець із Міноборони США заявив, що українські війська відбили невизначені підрозділи російських військ у Херсоні і здійснили наступ вздовж лінії фронту. Водночас, джерело посилається на радника Херсонської ОВА Сергія Хланя який заявив, що українські війська захопили невизначені населені пункти в Херсонській області.
Територія між лінією фронту та містом Херсон складається з невеликих сіл, відтак український контрнаступ вдасться приховати без оголошення відвойованих населених пунктів.
- Додамо, 22 липня Сергій Хлань заявив, що атаки ЗСУ по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки.
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