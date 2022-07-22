Три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки, - депутат Херсонської облради Хлань
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ЗСУ, розповів, що окупанти у паніці, тому що вже другу добу вони не можуть перекидати техніку, бо міст закритий для вантажного транспорту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З Антонівським мостом абсолютно все влучно і правильно зроблено. Якщо подивитися хронологію влучань по Антонівському мосту, то спочатку були розтрощені позиції окупантів за мостом і трохи зачепили сам міст. На другий день ЗСУ ударили точно і хірургічно по самому Антонівському мосту, що тепер унеможливлює прохід важкої техніки та бронетехніки, також вантажної техніки, яка поставляє боєкомплекти та боєприпаси до фронту. І останнє влучання, яке відбулося 21 липня, це вже влучання перед Антонівським мостом, з боку самої Антонівки, де був потужний ворожий блок-пункт з посиленою охороною. Тобто за ці три артилерійські атаки була досягнута мета, а зараз паніка в окупантів, тому що друга доба, як вони не можуть перекидати техніку, бо міст закритий для вантажного транспорту", - зазначив депутат облради.
Сергій Хлань зауважив, що міст відритий тільки для легкового та громадського транспорту, відповідно, люди можуть пересуватися мостом, а техніка – ні.
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