English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки, - депутат Херсонської облради Хлань
Ексклюзив

Три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки, - депутат Херсонської облради Хлань

22 липня, 2022 п'ятниця
12:52
війна з Росією ураження Антонівський міст

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ЗСУ, розповів, що окупанти у паніці, тому що вже другу добу вони не можуть перекидати техніку, бо міст закритий для вантажного транспорту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З Антонівським мостом абсолютно все влучно і правильно зроблено. Якщо подивитися хронологію влучань по Антонівському мосту, то спочатку були розтрощені позиції окупантів за мостом і трохи зачепили сам міст. На другий день ЗСУ ударили точно і хірургічно по самому Антонівському мосту, що тепер унеможливлює прохід важкої техніки та бронетехніки, також вантажної техніки, яка поставляє боєкомплекти та боєприпаси до фронту. І останнє влучання, яке відбулося 21 липня, це вже влучання перед Антонівським мостом, з боку самої Антонівки, де був потужний ворожий блок-пункт з посиленою охороною. Тобто за ці три артилерійські атаки була досягнута мета, а зараз паніка в окупантів, тому що друга доба, як вони не можуть перекидати техніку, бо міст закритий для вантажного транспорту", - зазначив депутат облради.

Сергій Хлань зауважив, що міст відритий тільки для легкового та громадського транспорту, відповідно, люди можуть пересуватися мостом, а техніка – ні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
20 липня, 2022 середа
Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
21 липня, 2022 четвер
"Єрмак доказав, що він альфа-самець": політолог Бобиренко про звільнення Баканова з посади голови СБУ
Роман Бессмертный
19 липня, 2022 вiвторок
Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 38.52
  • EUR
    Купівля 37.62
    Продаж 39.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 липня
13:34
путін путлер
Путін може будь-яку свою поразку видати росіянам за перемогу, - Портников
13:31
Facebook запускає вкладку Feeds: користувачі зможуть бачити стрічку новин у хронологічному порядку
13:26
Сергій Шойгу
Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди щодо експорту українського зерна, - ЗМІ
13:08
розвідка
"РФ може використати родини для шантажу": українська розвідка застерегла сім'ї військовополонених від поїздок на територію ворога
13:07
грицак
За президентства Порошенка українську армію відбудували майже з нуля, – історик Ярослав Грицак 
13:06
Бельгія
Бельгія продовжить роботу двох останніх АЕС в країні через ріст цін на енергоресурси
13:05
Ексклюзив
Сергій Фурса
Ціна на бензин має зрости на 25%: усе залежить від інфляції та європейського ринку, - інвестиційний банкір Фурса
13:03
"Харошиє русскіє пісатєлі": чому Міносвіти гальмує дерусифікацію школи?
12:54
Служба безпеки України СБУ
Планував вступити до "розстрільних груп" окупантів: СБУ затримала ворожого агента на Житомирщині
12:42
Молдова
У Молдові відреагували на бажання Придністров'я приєднатись до РФ
12:40
молодіжні проросійські організації
Російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях молодіжні проросійські організації, - розвідка
12:35
Олексій Данілов
"Очікуємо предметної розмови з офіційними представниками Європолу": Данілов прокоментував чутки про "контрабанду зброї з України"
12:31
Бахмутський індустріальний коледж
На Донеччині росіяни обстріляли Бахмутський індустріальний коледж, пожежу ліквідували
12:30
Українські піротехніки 21 липня знешкодили 784 вибухонебезпечні предмети
12:22
літак рф
Російський кабмін додав до списку "недружніх" ще пʼять країн ЄС
12:07
Польща закупить у Південної Кореї 48 винищувачів і 180 танків
12:05
Ексклюзив
путін
Візит до Ірану - це приниження Путіна, - радник МВС Денисенко
11:56
Ексклюзив
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Лукашенко вступить у війну проти України тоді, коли це буде потрібно Кремлю, - білоруський опозиціонер Латушко
11:51
ЗСУ знищили дивізіон російських гаубиць
ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів
11:48
Німеччина уряд
У бундестазі виступають за прямі постачання важкого озброєння Україні
11:38
У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду
У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду за останні 75 років
11:36
Оновлено
Краматорськ
Під завалами зруйнованої школи у Краматорську виявили тіла трьох людей
11:27
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині росіяни за добу вбили трьох людей, 16 поранили, обстріляли будинки
11:23
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Після часткової деокупації Херсонщини почнуться контрнаступальні дії, - боєць ЗСУ Шолтис
10:57
Ексклюзив
ЗСУ
До війни з Росією Україна готувалась ще за Порошенка, - журналіст Пашаєв
10:55
Ексклюзив
Житловий район у Слов'янську
Ворог обстрілює Слов'янськ касетними снарядами, - голова ОВА Лях
10:50
Північний потік-2
Запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий, - віцеканцлер Німеччини
10:46
Ексклюзив
Американська зброя для України
Уся російська агентура шукає, як запобігти постачанню зброї в Україну, - дипломат Єльченко
10:44
ЗСУ
На Полтавщині 22 липня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
10:40
СБУ, незаконний продаж амуніції Київ
Намагалися продати військову амуніцію на понад 8 млн грн: у Києві оголосили підозру керівникам мережі магазинів
10:32
обстріл ракета
Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії: 6 "прильотів"
10:18
Ексклюзив
путін
У Кремлі розуміють: для досягнення переваги військовим шляхом вже не вистачає ресурсів, - полковник запасу Кевлюк
10:04
росіяни знищили
На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли сільськогосподарські будівлі, гаражі та спричинили займання полів
09:59
ППО С-300
РФ збільшила використання ППО для наземних атак через нестачу спецракет, - британська розвідка
09:50
Інфографіка
долар
Курс валют 22 липня: ціна долара і євро в обмінниках підскочила
09:33
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 683
09:08
Інфографіка
знищений танк окупантів
РФ втратила 39 тис. армійців, 3920 бронемашин і 863 артсистеми від початку повномасштабного вторгнення в Україну
09:06
обстріл
На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 10
08:50
Держдеп США
Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на $2 млрд, - Reuters
08:38
Росіяни вдарили ракетами та гатили з авіації, артилерії й мінометів по Луганщині 21 липня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV