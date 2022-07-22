Три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки, - депутат Херсонської облради Хлань

Про це він розповів в етері Еспресо.



"З Антонівським мостом абсолютно все влучно і правильно зроблено. Якщо подивитися хронологію влучань по Антонівському мосту, то спочатку були розтрощені позиції окупантів за мостом і трохи зачепили сам міст. На другий день ЗСУ ударили точно і хірургічно по самому Антонівському мосту, що тепер унеможливлює прохід важкої техніки та бронетехніки, також вантажної техніки, яка поставляє боєкомплекти та боєприпаси до фронту. І останнє влучання, яке відбулося 21 липня, це вже влучання перед Антонівським мостом, з боку самої Антонівки, де був потужний ворожий блок-пункт з посиленою охороною. Тобто за ці три артилерійські атаки була досягнута мета, а зараз паніка в окупантів, тому що друга доба, як вони не можуть перекидати техніку, бо міст закритий для вантажного транспорту", - зазначив депутат облради.



Сергій Хлань зауважив, що міст відритий тільки для легкового та громадського транспорту, відповідно, люди можуть пересуватися мостом, а техніка – ні.

19 липня ЗСУ вдарили по стратегічному для РФ Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні

Потім експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

20 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, стояв сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.

Боєць ЗСУ Віктор Трегубов переконаний, що після знищення Антонівського мосту росіяни будуть змушені відступити та покинути місто Херсон

Полковник СБУ Роман Костенко переконаний, що Антонівський міст у перспективі буде зруйновано