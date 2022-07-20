Після знищення Антонівського мосту росіяни будуть змушені відступити з Херсона, - боєць ЗСУ Трегубов

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо подивитись на карту, то в росіян є тільки два шляхи для постачання на лівому березі Дніпра. Зокрема, Антонівський міст та ще один міст на відстані понад 80 км на схід біля Нової Каховки. Однак дорога від другого мосту дуже незручна. Оскільки до Херсона дуже далеко і ця дорога прострілюється Збройними силами України. Тому, якщо Антонівський міст буде знищений, то росіянам буде логічніше відступити з Херсону. Бо інакше, під час українського контрнаступу, всі російські війська, які знаходяться в Херсоні, потраплять в полон", - пояснив Трегубов.

Боєць ЗСУ наголосив, що в цьому випадку мова йде про знищення великої кількості російських військ та техніки, а не про утримання Херсона.

"Питання не в тому, чи зможуть росіяни втримати Херсон, після знищення Антонівського мосту, а в тому скільки російських військ та техніки буде знищено. В полон можуть потрапити офіцери російської армії. І це буде дуже болючий іміджевий удар по Росії. Тому їм простіше буде сказати, що вони зробили "жест доброї волі" та відійти з Херсона", - додав він.

19 липня українська армія вдарила по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових

19 липня експерт Defense Express Валерій Рябих повідомив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

Того ж дня політолог Володимир Молчанов припустив, що російські окупанти опиняться в оперативному оточенні, якщо знищити всі мости поблизу Херсона

20 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що під ранок пролунало чотири потужні вибухи на Антонівському мосту, а також місцеві повідомляють про дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці

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