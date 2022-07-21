Антонівський міст у перспективі буде зруйновано, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



Роман Костенко прокоментував ураження Антонівського мосту та його подальшу долю.



"Цей міст у перспективі буде зруйновано, і це факт. Ми зараз отримали зброю, яка наносить враження по мосту, хоч і невелике. Але поступово він стане непридатним для проїзду військової техніки та військових вантажів. У рамках проведення контрнаступу на Півдні та витіснення ворога на лівий берег Дніпра це потрібно і доцільно зробити", - зазначив полковник СБУ.



Костенко зауважив, що потім українським воїнам потрібно буде воювати на лівому березі Дніпра й у нас для цього там є плацдарми зі сторони міста Дніпро, тому основне зараз – звільнити Херсон, закріпитися та йти далі.

19 липня ЗСУ вдарили по стратегічному для РФ Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні

Потім експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.

20 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що на Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, стояв сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.

Боєць ЗСУ Віктор Трегубов переконаний, що після знищення Антонівського мосту росіяни будуть змушені відступити та покинути місто Херсон.