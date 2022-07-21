Антонівський міст у перспективі буде зруйновано, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко переконаний, що в рамках проведення контрнаступу на Півдні та витіснення ворога на лівий берег Дніпра Антонівський міст повинен бути непридатним для проїзду військової техніки ворога
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
Роман Костенко прокоментував ураження Антонівського мосту та його подальшу долю.
"Цей міст у перспективі буде зруйновано, і це факт. Ми зараз отримали зброю, яка наносить враження по мосту, хоч і невелике. Але поступово він стане непридатним для проїзду військової техніки та військових вантажів. У рамках проведення контрнаступу на Півдні та витіснення ворога на лівий берег Дніпра це потрібно і доцільно зробити", - зазначив полковник СБУ.
Костенко зауважив, що потім українським воїнам потрібно буде воювати на лівому березі Дніпра й у нас для цього там є плацдарми зі сторони міста Дніпро, тому основне зараз – звільнити Херсон, закріпитися та йти далі.
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