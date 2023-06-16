Українські війська "виманюють" резерви РФ на кількох напрямках, - Згурець
На Запоріжжі українські війська змушують росіян перекидати резерви з третьої лінії на другу та першу
Про це сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Зараз українська сторона проводить дії на декількох напрямках, "виманюючи" резерви противника. Угруповання "Схід", яке утримує ділянку Запорізької області, підконтрольну противнику, починає перекидати резерви з третьої лінії на другу та першу", - зауважив він.
За словами експерта, це ознака того, щр РФ намагається стримати просування наших зондувальних підрозділів або відбити позиції, зайняті українськими військами.
- 14 червня він говорив, що ЗСУ роблять висновки з перших зондувальних дій на Запоріжжі, а росіяни намагаються відступати до основної лінії оборони.
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