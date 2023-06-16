Про це сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Зараз українська сторона проводить дії на декількох напрямках, "виманюючи" резерви противника. Угруповання "Схід", яке утримує ділянку Запорізької області, підконтрольну противнику, починає перекидати резерви з третьої лінії на другу та першу", - зауважив він.

За словами експерта, це ознака того, щр РФ намагається стримати просування наших зондувальних підрозділів або відбити позиції, зайняті українськими військами.