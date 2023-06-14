Про це заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Я думаю, що українська сторона робить висновки з перших зондуючих дій. Кількість сил, яка була залучена по двох основних напрямках - це Оріхів і Велика Новосілка, не є значною. Україна зберігає значну кількість резервів. Противник так само перегруповується - частина військ, як на мене, відводиться достатньо організовано. Я не можу сказати, що у росіян є паніка. Вони, за моїми оцінками, намагаються поволі відступати до основної лінії оборони, яка перебуває за 10 км по лінії населеного пункту Старомлинівка. За нею починається ця лінія", - сказав він.

На думку Згурця, РФ буде намагатися максимально використати технічні засоби проти українських сил.

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"Це мінування, протитанкові засоби, гелікоптери, на певному етапі - авіація. Для того, аби стримати просування наших підрозділів. А ми маємо зробити висновки, яким чином готувати тактичну поведінку наших частин, аби з мінімальними втратами забезпечувати просування наших основних сил на тих напрямках, які згодом будуть визначені як пріоритетні. Зараз дії наших бригад цілком позитивні - попри мінімальні втрати закордонної техніки, збережний особовий склад. Я думаю, що наші маневрові групи набувають нового досвіду бойового злагодження - зараз відточується командний рівень, рівень взаємодії. Командування достатньо виважено ставиться до використання сил і засобів", - підсумував експерт.