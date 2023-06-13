Ситуація на фронті

Всі зараз чекають інформації про те, що відбувається на Запорізькому фронті та на півдні, але цього дня інформації достатньо мало. Навіть такий показник, як знищення кількості ворогів, є меншим, ніж зазвичай. Генеральний штаб України повідомив, що за добу було знищено 470 окупантів, а це менше, ніж у попередні дні цього тижня.



Можна зробити припущення, що триває перегрупування наших сил після непростих, але успішних дій за перший тиждень наступальної кампанії у Запорізькій та Донецькій областях. Нагадаю, що вчора 12 червня було оголошено про певні підсумки - звільнення 7 населених пунктів. Також зʼявилося достатньо відео від наших бригад, які здійснювали ці успішні дії. Було повідомлено, що взято під контроль 90 кв. км, а також про те, що відбиті контратаки ворога на окремих ділянках.



За попередніми висновками у цей період бойових дій на Запорізькому фронті можна сказати про те, що ЗСУ здійснювали наступальні дії на декількох напрямках: Лобкове, Оріхів, Велика Новосілка та Вугледар, хоча останній напрям поки ще формується. І це більше, ніж 150 км протистояння з противником, де головна протяжність припадає на Оріхівський напрямок. Знову таки можна зробити припущення, що бойові дії по Оріхівській вісі на Токмак орієнтовані на перспективне просування ЗСУ у бік Мелітополя, а потім на розрив сухопутного коридору до Криму, який поки що утримують російські війська.





Своєю чергою, рух від Великої Новосілки може бути скерований на кілька напрямків, можливо, що у перспективі він йтиме з діями у напрямку до Маріуполя. Але ребуси, куди будуть рухатися українські війська, де буде основний удар, - це буде вирішувати скоріш противник, який зараз за підсумками тижня бойових дій, вже почав перекидати на лінію зіткнення свої тактичні резерви та частини оперативних резервів з інших напрямків. Росіяни перекидають свої частини з Херсонщини, де вони вивільнилися після терористичного акту російської армії - підриву Каховської ГЕС.

З українського боку введені обмежені сили для проведення цих наступальних або зондуючих дій. Там діють батальйони й роти від штатних бригад, які й раніше воювали. Але коли говоримо про новосформовані бригади, то можна відокремити 33-тю та 47-му бригаду, які вели бойові дії поблизу Малої Токмачки, де відбувалося найбільш складне протистояння з противником.



До речі, сьогодні, 13 червня, зʼявилося відео від майстер-сержанта 47-Ї окремої механізованої бригади Валерія Маркуса, де він сказав, що російські війська зазнають більше втрат, ніж українські захисники, і закликав не тягнути в українське інформаційне поле заяви російської пропаганди. Він казав, що коли росіяни говорили про те, що втрати української сторони на цій ділянці фронту становлять 350 військових, то за його словами у нас було 5 вбитих. Маркус також зазначив, що ми за цей період знищили 15 танків противника, декілька машин "Солнцепьок". А скільки українські захисники знищили БМП, то навіть і не рахували. Сержант каже, що ми наступаємо, але противник зазнає більше втрат, ніж ми. І це парадоксальна ситуація.



Сьогодні, 13 червня, було оголошено про черговий пакет від США, і там Stryker та Bradley, які будуть скеровані на те, аби компенсувати втрати у тій техніці, яка була втрачена у перший період наступальних бойових дій. І ця техніка показала себе максимально ефективно на полі бою. Але є й інші напрямки, де ворог намагається упиратися - це Бахмутський напрямок. Сьогодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський сказав про те, що є просування на певних ділянках, але ворог намагається опиратися.

Олександр Кравцов, військовослужбовець 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ розказав, що його бригада перебуває на Бахмутському напрямку з серпня минулого року з короткими перервами на два-три тижні. Він бачить, що у контрнаступі беруть участь підрозділи, які на північному й південному флангах утримували наступ ворога, а потім змогли розвернути наступ у зворотний бік. Особливо найкраще це вдається 3-й штурмовій бригаді, хлопці якої досить складно заходили на свої позиції у січні цього року. Спочатку вони мали втрати, але зараз ця бригада найкраще розвиває наступ під Бахмутом. Саме 3-тя штурмова змогла у районі каналу суттєво просунутися, зайняти ключові висоти та підготуватися до наступного етапу - це рух на південь та спроба оточення Бахмута.





Військовослужбовець ЗСУ зауважив, що сьогодні більш-менш спокійно, хоча бойові дії у цій зоні відбувають вже 10 місяців. Обома сторонами нариті досить високі інженерні укріплення. Насправді частину укріплень підготували українські захисники, коли обороняли Бахмут, а зараз противник на них опирається, тому не варто чекати миттєвих успіхів, бо тут триває складна військова робота.

Кравцов зазначив, що десь з нового року російські пілоти максимально обережно себе поводять, що видно по зведеннях. Ворожі літаки стали обачніші. Росіяни використовують керовані бомби, які дозволять їм випускати з більшої відстані, щоб ворожі літаки не долітали до наших протиповітряних постів. Варто говорити про збільшення інтенсивності авіації на південному напрямку, а у районі Бахмута вона є хвилями. Коли є погода, то авіація противника відпрацьовує, немає погоди - авіація не працює.

Технологічні рішення для потреб оборони України

А далі поговоримо про технологічні рішення, тому що Україна має стати державою, яка швидко розвивається та активно використовує технології для покращення підходів до ведення бойових дій. Понад місяць тому в Україні було оголошено про створення кластера з розвитку оборонних технологій BRAVE1. Цю платформу заснували Мінцифри, Міноборони, Генштаб, РНБО, Міністерство стратегічних галузей промисловості та Міністерство економіки з метою створити драйвер для розвитку технологічних рішень, які зараз просуваються приватними та державними компаніями.



Наталія Кушнерська, керівниця defense tech кластеру BRAVE1, розповіла, що задача та мета платформи - допомагати українським технологіям, які можуть бути застосовані для потреб оборони, розвиватися, масштабуватися та наближати Україну до перемоги. Майже за півтора місяця запуску проєкту зареєструвалися більш як 250 розробників на платформі BRAVE1, з них понад 100 пройшли вже військову експертизу та більше 50 направлені до Міноборони. Близько 70 розробників мають статус BRAVE1, тобто вони отримали середню або високу оцінку за результатами військової експертизи Генштабу. Ті розробки, які отримують високу оцінку, йдуть відразу на розгляд до Міноборони. А розробки з середньою оцінкою отримують зворотний зв'язок від військової експертизи з поясненням, що саме потрібно зробити розробникам, щоб отримати високу оцінку.



Керівниця defense tech кластеру BRAVE1 зазначила, що останній рік-півтора всі побачили важливість дронів, але зараз є велика потреба й у роботизованих системах зв'язку, розмінування, ситуаційної обізнаності, обробки бази даних та інших систем. Є цікаві рішення, які можна застосовувати для наших військових.



Наталія Кушнерська сказала, що зараз запущена грантова програма BRAVE1. Якщо розробка після проходження військової експертизи отримала середню або високу оцінку, то вона має право податися на грант. Далі відбувається додаткова експертиза - доцільності фінансування. За результатами цих двох оцінок виносяться такі проєкти на видачу грантів, які є у доступності на $25 000 та $5000. Також велика зацікавленість міжнародних партнерів та інвесторів щодо оригінальних рішень, які є в Україні. Зараз пропрацьовуються певні шляхи взаємодії з міжнародними інвесторами, щоб гарантувати безпекові питання як для українських розробників, так і для інвесторів, та щоб якомога швидше та більше грошей залучати до України.