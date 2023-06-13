За добу війни в Україні армія РФ втратила 470 військових, 4 танки та гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі 216 650 солдатів, 3 935 танків та 300 гелікоптерів
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3935 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
- артилерійських систем – 3766 (+20) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
- крилатих ракет ‒ 1183 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 511 (+1).
Дані уточнюються.
- У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
- Також повідомлялося, що на Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева.
- Крім того, зазначалося, що за добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими.
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