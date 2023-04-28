Про це розповіла керівниця defense tech кластеру BRAVE1 Наталія Кушнерська в ефірі Еспресо.

За її словами, робота над проєктом почалася ще у листопаді минулого року. Головною метою є надати усю необхідну підтримку українським технологіям, які мають бути ефективними на лінії фронту.

"Мінцифра бере на себе задачу з комунікацій платформи та зв'язку з розробниками. Далі усі ці заявки, які можна подати на сайті, ідуть на експертизу до Генерального штабу ЗСУ, адже сьогодні вони є головними споживачами, які визначають потреби. Після їх оцінки, якщо це вже готовий проєкт, який готовий бути на лінії фронту, він іде до Міноборони. У разі, якщо треба, щось доробити або покращити, підключається BRAVE1, який дає залучення інвестицій", - сказала Кушнерська.

Керівниця defense tech зазначила, що Мінекономіки допомагає із залученням грантів, а РНБО відповідає за стратегічний розвиток.