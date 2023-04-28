У BRAVE1 розповіли, як працюватиме проєкт, що об’єднує технологічні зусилля для Сил оборони
В Україні запустили єдину координаційну платформу в галузі defense tech - BRAVE1. Проект розроблений спільно державними інституціями, та покликаний об'єднати їх для того, щоб найкращі технології і технічні рішення якнайшвидше потрапляли на фронт, причому — у вигляді серійних виробів
Про це розповіла керівниця defense tech кластеру BRAVE1 Наталія Кушнерська в ефірі Еспресо.
За її словами, робота над проєктом почалася ще у листопаді минулого року. Головною метою є надати усю необхідну підтримку українським технологіям, які мають бути ефективними на лінії фронту.
"Мінцифра бере на себе задачу з комунікацій платформи та зв'язку з розробниками. Далі усі ці заявки, які можна подати на сайті, ідуть на експертизу до Генерального штабу ЗСУ, адже сьогодні вони є головними споживачами, які визначають потреби. Після їх оцінки, якщо це вже готовий проєкт, який готовий бути на лінії фронту, він іде до Міноборони. У разі, якщо треба, щось доробити або покращити, підключається BRAVE1, який дає залучення інвестицій", - сказала Кушнерська.
Керівниця defense tech зазначила, що Мінекономіки допомагає із залученням грантів, а РНБО відповідає за стратегічний розвиток.
- Мінцифри України підписали меморандум з міністерством цифровізації Японії, розпочавши діджитал-співпрацю, зокрема у сфері кіберзахисту, ІТ та цифрових рішень.
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