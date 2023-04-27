Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.

"Сфокусуємося на сфері кіберзахисту. Щоб максимально захистити українські об’єкти критичної інфраструктури. Японія має досвід та експертизу якісної протидії кібератакам. Також домовились обмінюватися найкращими IT-практиками та цифровими рішеннями", - зазначив Федоров.

Зі свого боку Україна буде ділитись досвідом швидкого запуску онлайн-послуг та підходом mobile first. Японія тільки на початку цього шляху. Півтора року тому японці заснували Міністерство цифровізації.

"Впевнений, наша співпраця та обмін досвідом допоможуть Україні та Японії збудувати потужні цифрові держави. Дякую Міністру цифровізації Таро Коне за онлайн-зустріч. Попереду багато спільної роботи", - додав міністр.