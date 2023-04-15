Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Підписана сьогодні угода про виділення гранту від уряду Японії була погоджена наприкінці березня 2023 року.

Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що це вже друга грантова угода, підписана з японським агентством міжнародної співпраці JICA.

Кошти будуть спрямовані на розвиток та підтримку наступних напрямів:

обладнання для гуманітарного розмінування;

транспортне обслуговування;

енергетичне обслуговування;

менеджмент відходами руйнувань;

водопостачання;

медичне обладнання;

обладнання для надання освітніх послуг;

аграрний сектор;

сектор громадського мовлення;

сектор комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Також Японія виділить $70 млн грантової підтримки на відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.

З початку року між Україною та Японією досягнуто домовленості про виділення понад $ 600 млн на повоєнне відновлення.