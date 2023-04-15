Японія виділила Україні грант на $400 млн: кошти підуть на відновлення інфраструктури
Україна отримає від Японії грант на суму $400 млн за програмою екстреного відновлення критичної інфраструктури
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
Підписана сьогодні угода про виділення гранту від уряду Японії була погоджена наприкінці березня 2023 року.
Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що це вже друга грантова угода, підписана з японським агентством міжнародної співпраці JICA.
Кошти будуть спрямовані на розвиток та підтримку наступних напрямів:
- обладнання для гуманітарного розмінування;
- транспортне обслуговування;
- енергетичне обслуговування;
- менеджмент відходами руйнувань;
- водопостачання;
- медичне обладнання;
- обладнання для надання освітніх послуг;
- аграрний сектор;
- сектор громадського мовлення;
- сектор комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
Також Японія виділить $70 млн грантової підтримки на відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.
З початку року між Україною та Японією досягнуто домовленості про виділення понад $ 600 млн на повоєнне відновлення.
- Нагадаємо, протягом 2023 року Японія планує надати Україні $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки, яка піде, зокрема, на соціальні та гуманітарні видатки.
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