Цьогоріч Японія надасть Україні $3,5 млрд
Протягом 2023 року Японія планує надати Україні $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки, яка піде, зокрема, на соціальні та гуманітарні видатки
Про це за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка зі своїм японським візаві Сунічі Судзукі, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Судзукі підтвердив, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни Японія вже надала Україні 581 млн доларів пільгового фінансування.
Крім того, сторони обговорили потреби українського бюджету на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.
Марченко наголосив, що для реалізації швидкого відновлення у 2023 році Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів та приватного сектору. Зовнішнє фінансування наразі є ключовим для збереження макроекономічної стабільності через значне збільшення видатків на захист і оборону.
Натомість представники міністерства фінансів Японії заявили про свою готовність підтримати Україну у відбудові, зокрема через потенційні спільні проекти з Японським агентством міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA).
За спільною оцінкою уряду, Світового банку, Єврокомісії та ООН, у 2023 році Україна потребує 14,1 млрд доларів на швидке відновлення.
- Нагадаємо, 21 березня до України прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, де зустрівся з Зеленським. Вони підписали спільну заяву про глобальне партнерство між країнами.
- 30 березня уряд Японії виділив новий пакет гуманітарної допомоги для України у розмірі $470 млн.
- 4 квітня стало відомо, що Прем'єр Японії Кішіда планує провести серію зустрічей перед самітом G7, де він головує, одна з тем – війна РФ проти України
- Загалом минулого року японський уряд через повномасштабне вторгнення РФ надав Україні понад 1,6 млрд доларів офіційної фінансової і матеріальної допомоги.
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