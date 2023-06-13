"Ми в наступі, вони - в обороні, зазнають втрат в рази більші за нас": головний майстер-сержант "Маґури" назвав нещодавні втрати росіян на Запорізькому напрямку
Головний сержант 47 бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів про втрати ворога на Запорізькому напрямку, зокрема бійці за останні дні знищили сотні окупантів 15 танків та два "Сонцепіки"
Про це Маркус заявив у відеозверненні.
"Лише за вчорашній день вони в Токмак привезли з цього напрямку (Запорізького напрямку, - ред.) більше сотні своїх убитих. За останні тільки кілька днів ми знищили півтора десятка танків, два "Сонцепіки" (російський ТОС-1А "Сонцепік", - ред.)", - розповів головний сержант 47 бригади.
Військовий додав, що "Маґура" також знищила стільки російських бойових машин піхоти, колісної та броньованої техніки, що нині не злічити.
"Ми в наступі, вони - в обороні й вони зазнають втрат в рази більші за наші. Ніхто не проявляє малодушність, хлопці 47 бригади "Маґури" б’ються, як леви. Я таких мужніх і достойних людей в житті не бачив. Людям важко, але вони вигризають метр за метром", - підсумував Маркус.
Головний сержант бригади закликав до слів підтримки для військових, адже саме зараз теплі слова від українців підтримують моральний дух.
Водночас Маркус наголосив, що бере участь у боях разом із війцями.
"Я, як представник командування бригади, йду на штурми разом із людьми, кожен день, не в командирських машинах, а безпосередньо в машинах з піхотою та штурмую разом із ними, пішки я поряд із ними. Командування 47-ї бригади поряд зі своїми людьми", - підкреслив головний сержант 47 бригади.
- У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
- Крім того, зазначалося, що за добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими.
- Також повідомлялося, що на Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергя Горячева.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі 216 650 солдатів, 3 935 танків та 300 гелікоптерів.
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