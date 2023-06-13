Про це Маркус заявив у відеозверненні.

"Лише за вчорашній день вони в Токмак привезли з цього напрямку (Запорізького напрямку, - ред.) більше сотні своїх убитих. За останні тільки кілька днів ми знищили півтора десятка танків, два "Сонцепіки" (російський ТОС-1А "Сонцепік", - ред.)", - розповів головний сержант 47 бригади.

Військовий додав, що "Маґура" також знищила стільки російських бойових машин піхоти, колісної та броньованої техніки, що нині не злічити.

"Ми в наступі, вони - в обороні й вони зазнають втрат в рази більші за наші. Ніхто не проявляє малодушність, хлопці 47 бригади "Маґури" б’ються, як леви. Я таких мужніх і достойних людей в житті не бачив. Людям важко, але вони вигризають метр за метром", - підсумував Маркус.

Головний сержант бригади закликав до слів підтримки для військових, адже саме зараз теплі слова від українців підтримують моральний дух.

Водночас Маркус наголосив, що бере участь у боях разом із війцями.

"Я, як представник командування бригади, йду на штурми разом із людьми, кожен день, не в командирських машинах, а безпосередньо в машинах з піхотою та штурмую разом із ними, пішки я поряд із ними. Командування 47-ї бригади поряд зі своїми людьми", - підкреслив головний сержант 47 бригади.