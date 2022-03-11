Українські військові ліквідували генерал-майора РФ Колеснікова
Окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. Цього разу ЗСУ ліквідувала командувача російської армії генерал-майора Андрія Колеснікова
Про це повідомили у Сухупутних військах ЗС України, передає Еспресо.TV.
"ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО). До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.
- Нагадаємо, російська армія за останню добу не здійснила жодного значного просування, а військово-політична обстановка в Україні перебуває під контролем влади та ЗСУ.
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