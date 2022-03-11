"Помста і спроба зупинити нашу авіацію": Арестович про ракетні обстріли Луцька, Івано-Франківська та Дніпра

Про це заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович, Еспресо.TV.



Так, за словами Арестовича, російські війська зупинені на всіх напрямках, окупанти за останню добу не здійснили жодного значного просування. Більше того, на захід від Києва та на Харківському напрямку українські військові здійснили контрудари.

"Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по скупчинням ворога. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, а також по Київській, Харківській, Полтавській областях, Дніпру та інших містах. Це спроба припинити діяльність нашої авіації", - зазначив Олексій Арестович.

Крім того, за його словами, російська армія за добу втратила 266 осіб особового складу, 18 танків, 60 ББМ, 2 артилерії, 2 системи залпового вогню, 2 ППО, 32 автомобільні техніки. Також він каже, що можливо, збито 6 літаків, але ця інформація ще не надійшла до Генштабу.