"Помста і спроба зупинити нашу авіацію": Арестович про ракетні обстріли Луцька, Івано-Франківська та Дніпра
Російська армія за останню добу не здійснила жодного значного просування, а військово-політична обстановка в Україні перебуває під контролем влади та ЗСУ
Про це заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович, Еспресо.TV.
- Нагадаємо, зранку 11 березня, у Луцьку пролунали вибухи в районі аеродрому.
- Вибухи пролунали також у Франківську. Там влада закликає городян не знімати фото та відео вибухів і не публікувати в мережі, щоб не допомогти окупантам коригувати свій вогонь.
- У російському міністерстві оборони офіційно визнали свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську.
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2022, п'ятниця
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