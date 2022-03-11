У Луцьку вперше після початку війни пролунали вибухи
У Луцьку пролунали 4 вибухи, можливо був пошкоджений аеродром
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Це перші вибухи в місті після початку повномасштабної війни, 24 лютого вже були удари по телевежі та аеродромі.
"Вибухи в стороні аеродрому. Всім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес і координатів!", - написав мер міста.
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