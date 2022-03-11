У Міноборони Росії визнали авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ.

"Високоточною зброєю великої дальності вранці завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України. Були виведені з ладу військові аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську", – йдеться в повідомленні.

Про удар по Дніпру окупанти мовчать. Можливо це пов'язано з тим, що у цьому місті їхньою ціллю стала школа та житловий масив, а не військові об'єкти.

Нагадаємо, словами мера Луцька Ігоря Поліщука, вибухи сталися осторонь аеродрому. Наразі на місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, двоє людей загинули.

Вибухи пролунали також у Франківську. Там влада закликає городян не знімати фото та відео вибухів і не публікувати в мережі, щоб не допомогти окупантам коригувати свій вогонь.

Очевидці у Дніпрі повідомляють про як мінімум три потужні вибухи, що пролунали рано вранці 11 березня