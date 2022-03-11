Окупанти вдарили по аеропорту Франківська

Про це повідомив у зверненні у Facebook мер міста Руслан Марцінків.



"На жаль, система тривоги, яка є в ЗСУ, не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту", - сказав Марцінків.



Міський голова наголосив, що система оповіщення є армійською і не контролюється місцевою владою. Марцінків наголосив, що причини збою системи будуть досліджені.



Мер також попросив людей за можливості поїхати з території поблизу аеропорту.



Крім того, Марцінків попросив очевидців не поширювати фото і відео з місця подій, щоб не надати окупантам інформацію, якою вони могли б скористатися для подальшої агресії.



"Увага! не виставляйте фото і відео місць вибухів! Допомагаєте ворогу, здаєте локації! Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги. Мешканці Крихівців, Чукалівки, Опришівців! Не виїжджайте зараз з дому та не переміщуйтеся найближчим часом територією ваших районів! Поки тримайтеся вдома задля вашої безпеки!" - написав Марцінків у Telegram.







Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи, що прогриміли вранці 11 березня в Луцьку та у Дніпрі.

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