У Дніпрі пролунали три потужні вибухи
Очевидці повідомляють про як мінімум три потужні вибухи, що пролунали рано вранці 11 березня.
Повідомляється, що в короткий інтервал часу пролунало вже три вибухи.
Відзначимо, що це перші вибухи у Дніпрі з початку війни.
У місті триває повітряна тривога, мешканців закликають не виходити з укриттів, не підходити до вікон.
- Нагадаємо, приблизно у той же час 4 вибухи пролунали у Луцьку, можливо був пошкоджений аеродром.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.94
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 34.39
- Актуальне
- Важливе