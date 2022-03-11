У Дніпрі пролунали три потужні вибухи

Повідомляється, що в короткий інтервал часу пролунало вже три вибухи.

Відзначимо, що це перші вибухи у Дніпрі з початку війни.

У місті триває повітряна тривога, мешканців закликають не виходити з укриттів, не підходити до вікон.

Нагадаємо, приблизно у той же час 4 вибухи пролунали у Луцьку, можливо був пошкоджений аеродром.

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