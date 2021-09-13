Українські військові льотчики провели навчання над Чорним морем

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

"Льотчики морської авіаційної бригади під час льотної зміни провели навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою", - йдеться в повідомленні.





Зазначається, у тренуваннях взяли участь два вертольоти - Мі-8 та Мі-14ПЧ.





"Екіпажі вертольотів відпрацювали переліт із місця базування на полігон у Херсонській області, де відпрацьовували зліт-посадку, прольоти по колу, після чого отримали завдання щодо цілей, які потрібно було вразити", - йдеться в повідомленні.





Як повідомляється, вертоліт Мі-14ПЧ відпрацював радіолокаційний пошук човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі.





У свою чергу, екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, відпрацювали практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.





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