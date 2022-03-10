Українські військові обороняють Маріуполь, прикривають кордон з Білоруссю, стримують просування окупантів до Києва й дають їм відсіч, - Генштаб ЗСУ
Українські військові стримують росіян на південно-східному напрямку, відбивають ракетні удари й напади з повітря, а окупанти знизили темп наступу та вдаються до дезертирства
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Сили оборони стримують наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах, захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджені на недопущенні просування ворога в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.
Крім того, українські військові прикривають кордон з Білоруссю, а на Сіверщині обороняють Чернігів і стримують просування військ РФ у бік Києва.
Захисники Києва перебувають у постійній готовності до відбиття наступу росіян, наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів й утримують визначені оборонні рубежі.
На південному напрямку війська РФ стримують у напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ і Нововоронцовку Херсонської області.
На інших напрямках тривають стабілізаційна операція й територіальна оборона.
ПС ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів й угруповань військ. Протягом 8-9 березня винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ збили чотири російські штурмовики Су-25 та два вертольоти.
Війська РФ знизили темпи наступу, вони деморалізовані та значно частіше вдаються до мародерства й дезертирства.
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