Українські військові обороняють Маріуполь, прикривають кордон з Білоруссю, стримують просування окупантів до Києва й дають їм відсіч, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Сили оборони стримують наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах, захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджені на недопущенні просування ворога в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.



Крім того, українські військові прикривають кордон з Білоруссю, а на Сіверщині обороняють Чернігів і стримують просування військ РФ у бік Києва.



Захисники Києва перебувають у постійній готовності до відбиття наступу росіян, наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів й утримують визначені оборонні рубежі.



На південному напрямку війська РФ стримують у напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ і Нововоронцовку Херсонської області.



На інших напрямках тривають стабілізаційна операція й територіальна оборона.



ПС ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів й угруповань військ. Протягом 8-9 березня винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ збили чотири російські штурмовики Су-25 та два вертольоти.



Війська РФ знизили темпи наступу, вони деморалізовані та значно частіше вдаються до мародерства й дезертирства.



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