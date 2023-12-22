Українські військові отримали всі 10 тис. FPV-дронів з операції "Єдність": кошти зібрали за три доби
Українські військові отримали всі 10 тисяч FPV-дронів з боєкомплектом, які закупили на кошти збору операція "Єдність": гроші на них зібрали у серпні за три дні
Про це повідомили в UNITED24.
Там нагадали, що спільний збір із фондом "Повернись живим" і monobank запустили ще в серпні. За три дні вдалося зібрати 235 000 000 гривень. На ці кошти закупили 10 тисяч дронів з боєкомплектом.
Вказано, що дрони отримали 53 військові частини Сил оборони, серед яких підрозділи морської піхоти, сухопутних та десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та тероборони, бригади Нацгвардії "Хартія" і "Азов", підрозділи Нацполіції, а також військові ЦСО "А" Служби безпеки України.
"Дякуємо всім, хто долучився до збору. Продовжуємо підтримувати наших захисників. Коли ми плюс - у ворога мінус", - додали в UNITED24.
- 15 грудня невідомий задонатив на збір операція "Єдність-2. Новорічний салют" 100 мільйонів гривень. В UNITED24 заявили, що незабаром розкажуть про людину, яка зробила внесок
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