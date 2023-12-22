Українські військові отримали всі 10 тис. FPV-дронів з операції "Єдність": кошти зібрали за три доби

Про це повідомили в UNITED24.

Там нагадали, що спільний збір із фондом "Повернись живим" і monobank запустили ще в серпні. За три дні вдалося зібрати 235 000 000 гривень. На ці кошти закупили 10 тисяч дронів з боєкомплектом.

Вказано, що дрони отримали 53 військові частини Сил оборони, серед яких підрозділи морської піхоти, сухопутних та десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та тероборони, бригади Нацгвардії "Хартія" і "Азов", підрозділи Нацполіції, а також військові ЦСО "А" Служби безпеки України.

"Дякуємо всім, хто долучився до збору. Продовжуємо підтримувати наших захисників. Коли ми плюс - у ворога мінус", - додали в UNITED24.