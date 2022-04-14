Українські військові підірвали міст із колоною російської техніки, яка рухалась у бік Ізюма

Про це заявило командування ССО.



"Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. Кілька днів тому наші воїни виявили ворожу техніку на Харківщині. Це були бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали, що рухалися на підсилення свого угруповання у Харківській області", - ідеться в повідомленні.







З'ясувавши маршрут руху колони окупантів, ССО здійснили дорозвідку моста, який найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Потім українські військові визначили місце встановлення зарядів, розрахували необхідну кількість тротилового еквіваленту.







"Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори ССО України чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав на зустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону. Підірвавши міст із росіянами, наші оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження цілі. Після цього справу довершили наші колеги із Сил оборони України", розповіли ССО України.



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