Українські військові проводять біля окупованого Криму навчання гранатометних розрахунків
Українські військові, які виконують бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом, проводять тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17
Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних сил України.
"Тренування гранатометних розрахунків автоматичного гранатомета станкового АГС-17 відбувається в обстановці, що максимально наближена до ведення сучасного бою. Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби", - розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Наєв зазначив, що у кожного військового є певний алгоритм дій, якого він має дотримуватись, зокрема: ведення прицілювання, визначення моменту пострілу та здійснення пострілу поодинокою гранатою або чергою гранат.
На тренуваннях військовослужбовці відпрацьовують ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях із наперед підготовленої позиції, а також із раптовою зміною позиції. Ці вправи виконують як вдень, так і вночі.
- Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що РФ почала навчання 3 тис. військових у чотирьох областях біля українського кордону.
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