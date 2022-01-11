Українські військові проводять біля окупованого Криму навчання гранатометних розрахунків

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил Збройних сил України.



"Тренування гранатометних розрахунків автоматичного гранатомета станкового АГС-17 відбувається в обстановці, що максимально наближена до ведення сучасного бою. Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби", - розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.







Наєв зазначив, що у кожного військового є певний алгоритм дій, якого він має дотримуватись, зокрема: ведення прицілювання, визначення моменту пострілу та здійснення пострілу поодинокою гранатою або чергою гранат.



На тренуваннях військовослужбовці відпрацьовують ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях із наперед підготовленої позиції, а також із раптовою зміною позиції. Ці вправи виконують як вдень, так і вночі.











Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що РФ почала навчання 3 тис. військових у чотирьох областях біля українського кордону.



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