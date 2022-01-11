РФ почала навчання 3 тис. військових у чотирьох областях біля українського кордону
У Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових
Про це повідомляє Интерфакс.
У навчаннях використовують 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2 та стрілецьку зброю.
Як передає видання, основну увагу приділили вправам із виконання контрольних стрільб зі стрілецької зброї, озброєння бронетехніки, організації маршів та обладнанню опорних пунктів.
Крім того, у двох областях відпрацьовують "бойове злагодження різних формувань" та "нові методи та тактику виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного бою".
"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тис. м", - йдеться у повідомленні.
- Раніше видання The New York Times повідомило, що Російська Федерація почала перекидання військових вертольотів до українських кордонів.
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