РФ почала навчання 3 тис. військових у чотирьох областях біля українського кордону

Про це повідомляє Интерфакс.

У навчаннях використовують 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2 та стрілецьку зброю.

Як передає видання, основну увагу приділили вправам із виконання контрольних стрільб зі стрілецької зброї, озброєння бронетехніки, організації маршів та обладнанню опорних пунктів.



Крім того, у двох областях відпрацьовують "бойове злагодження різних формувань" та "нові методи та тактику виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного бою".



"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тис. м", - йдеться у повідомленні.

