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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські військові уникнули оточення на Луганщині та змінили плани щодо Сєвєродонецька, - ISW

Українські військові уникнули оточення на Луганщині та змінили плани щодо Сєвєродонецька, - ISW

5 червня, 2022 неділя
11:00
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

ЗСУ проводять успішний наступ в Сєвєродонецьку та поки не розглядають планів щодо можливого відступу з міста

Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW

Американські аналітики зазначають, що українські війська успішно гальмують російські операції з оточення українських позицій в Луганській області, а також зупинили штурм РФ в Сєвєродонецьку - шляхом виважених та ефективних місцевих контратак у місті та оборони західного берега річки Сіверський Донець. 

"Хоча російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, українська оборона залишається міцною на цьому ключовому театрі. Окупанти зосередили всі свої доступні ресурси на цій єдиній битві, щоб отримати скромні досягнення. Українські військові, навпаки, зберігають гнучкість та впевненість, щоб не лише проводити локалізовані контратаки в інших місцях, наприклад, на північ від Херсона, але й ефективно діяти у Сєвєродонецьку, де відбили 20% міста за останні 24 години", - пояснили в ISW.  

"Впевненість українського уряду та заяви про те, що його сили можуть утримувати Сєвєродонецьк більше двох тижнів, готовність вести локальні контратаки, а не суворо залишатися в обороні, є помітним відходом від нещодавніх заяв, які лунали 28 травня про те, що українські сили можуть вийти з Сєвєродонецьк, щоб уникнути оточення", - підсумували в ISW. 

  • 5 червня британська розвідка повідомила, що завдяки вдалій контратаці у Сєвєродонецьку українські військові зупинили наступ росіян в Луганській області.

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Луганська область
Луганщина
ЗСУ
Сєвєродонецьк
Військові новини
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