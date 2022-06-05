Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначають, що протягом останніх 24 годин українські війська контратакували місто Сєвєродонецьк в Луганській області, та погасили оперативний імпульс російських сил, який вони отримали завдяки зосередженню на цьому напрямку великої кількості бойових підрозділів та перевазі у вогневій потужності.

Розвідники звернули увагу, що до складу російських військ у цьому районі входить особовий склад, мобілізований із резерву в ОРЛО. Ці підрозділи погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.

"Використання піхотних сил проксі для операцій із "зачистки" міст є тактикою Росії, яка раніше спостерігалася в Сирії, де Росія використовувала п'ятий корпус сирійської армії для атак на міські райони. Такий підхід, ймовірно, свідчить про бажання обмежити втрати регулярних російських військ", - дійшли висновку в британській розвідці.

5 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що під контролем російських окупантів перебуває лише східна частина Сєвєродонецька.

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