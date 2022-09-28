Українські військові вдарили по командному пункту росіян: знищено 12 окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
Українські бійці в ніч на 28 вересня завдали удару по російському командному пункту та ліквідували 12 загарбників
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Сьогодні вночі гарно прилетіло на один з командних пунктів рашистів. На даний час підтверджено 12-200 (12 знищених, - ред.), інформація уточнюється. Посади та військові звання будуть гарні!" - наголосив він.
- 28 вересня військовий розповів, що на війні проти України ліквідували двох капітанів і старших летенантів, майора та лейтенанта російської армії.
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