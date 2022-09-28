Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Сьогодні вночі гарно прилетіло на один з командних пунктів рашистів. На даний час підтверджено 12-200 (12 знищених, - ред.), інформація уточнюється. Посади та військові звання будуть гарні!" - наголосив він.

28 вересня військовий розповів, що на війні проти України ліквідували двох капітанів і старших летенантів, майора та лейтенанта російської армії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb